Росія програла Канаді у фіналі МЧС з хокею: спортивні підсумки 5 січня

Збірна Росії з хокею втратила перемогу у фіналі молодіжного чемпіонату світу, а гравець "Динамо" Денис Гармаш залишив клуб.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 5 січня.

Крім того, український футболіст Олександр Зінченко відзначився черговим досягненням у Англії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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