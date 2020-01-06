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6 січня • оновлено в 10:14
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Росія програла Канаді у фіналі МЧС з хокею: спортивні підсумки 5 січня

1.6т
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Збірна Росії з хокею втратила перемогу у фіналі молодіжного чемпіонату світу, а гравець "Динамо" Денис Гармаш залишив клуб.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 5 січня.

Крім того, український футболіст Олександр Зінченко відзначився черговим досягненням у Англії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
UFC чемпіонат світу з хокею
Особи
Денис Гармаш Олександр Зінченко
Тег
ФК Динамо Київ
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Ох, ну вот и пЭрЭмога!
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