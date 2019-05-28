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Російський нападник отримав громадянство України

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Російський нападник хокейного клубу "Донбас" Олександр Костиков отримав український паспорт.

Олександр Костиков

Олександр Костиков

Президент України Володимир Зеленський своїм указом присвоїв хокеїстові наше громадянство.

21-річний Костиков виступає за "Донбас" з 2017 року. У поточному сезоні він зіграв сумарно 45 матчів, закинув 23 шайби і зробив 24 ассисти.

У минулому році шайба Костикова в третьому матчі фінальної серії проти "Кременчука" була визнана кращим голом плей-офф.

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Відзначимо, що цим же указом Володимир Олександрович повернув громадянство України лідерові руху "Рух Нових сил", колишньому президенту Грузії і екс-голови Одеської обладміністрації Міхеілу Саакашвілі.

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