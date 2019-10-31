Російський хокеїст зганьбився в НХЛ

Російський нападник клубу "Колорадо Евеланш" Валерій Нічушкін не може забити в Національній хокейній лізі протягом півтора років.

Валерій Нічушкін

Безгольова серія форварда в регулярній першості НХЛ налічує вже 80 матчів. Серія включає в себе 16 матчів в залишку сезону-2015/16, 57 зустрічей в минулому регулярному чемпіонаті і сім матчів у нинішньому.

В останній раз в офіційній грі Нічушкін відзначився ще 4 квітня 2018 року, виступаючи за російський ЦСКА у фіналі Кубка Гагаріна.

Завершити чорну для себе серію форвард міг в ніч на 31 жовтня 2019 го в грі проти "Флориди", проте не використав відмінний шанс, вийшовши один на один з Сергієм Бобровським - голкіпером "Пантер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський хокеїст Микита Задоров зганьбився в бійці під час матчу НХЛ.

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