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9 жовтня • оновлено в 05:15
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Російські хокеїсти спровокували масове побоїще – опубліковано відео

2.5т Читати матеріал російською

У матчі Молодіжної хокейної ліги (МХЛ) між усть-кам'яногорським "Алтаєм" і новосибірськими "Сибірськими снайперами" трапилася масова бійка.

На останній хвилині матчу за рахунку 2:1 на користь казахстанців Микита Єфремов із "Снайперів" спровокував на бійку Микиту Волосенкова з "Алтаю". Поки судді призначили покарання порушників, до бійки підключилися майже всі гравці обох команд. У підсумку господарі отримали 124 хвилини штрафу, гості – 134.

"Сибірські снайпери" посідають третє місце в Східній конференції МХЛ, "Алтай" – сьомий. 9 жовтня їх знову чекає зустріч один проти одного.

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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
а если посмотреть повтор, то на 2:19:56 видно как игрок алтая толкает в спину сибиряка. Опять брешите!
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
тркс не играет в хоккей)))
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