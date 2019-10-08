Російські хокеїсти спровокували масове побоїще – опубліковано відео

У матчі Молодіжної хокейної ліги (МХЛ) між усть-кам'яногорським "Алтаєм" і новосибірськими "Сибірськими снайперами" трапилася масова бійка.

На останній хвилині матчу за рахунку 2:1 на користь казахстанців Микита Єфремов із "Снайперів" спровокував на бійку Микиту Волосенкова з "Алтаю". Поки судді призначили покарання порушників, до бійки підключилися майже всі гравці обох команд. У підсумку господарі отримали 124 хвилини штрафу, гості – 134.

"Сибірські снайпери" посідають третє місце в Східній конференції МХЛ, "Алтай" – сьомий. 9 жовтня їх знову чекає зустріч один проти одного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий британський боксер Тайсон Ф'юрі влаштував грандіозну бійку на шоу, уклавши 10 осіб. Бійку розтягували охоронці і рестлери.

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