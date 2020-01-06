Пропаганда в дії! Російський канал показав "міфічну" перемогу збірної Росії замість фіаско

У Росії стався казус, пов'язаний з трансляцією фінального матчу молодіжного чемпіонату світу з хокею Росія – Канада (3:4).

Спочатку трансляція фіналу планувалася на каналі "Матч ТВ", проте в останній момент прямий ефір поєдинку перенесли на Перший канал. А на "Матч ТВ" замість цього вирішили пустити в ефір перемогу збірної Росії над Канадою в "золотому" фінальному поєдинку того ж турніру, тільки зразка 2011 року – і поставили цим рішенням у глухий кут багатьох уболівальників.

Збірна Росії програла у фіналі молодіжного чемпіонату світу Канаді

В результаті велика частина російських глядачів пережила божевільну гаму емоцій. Подивившись трансляцію на "Матч ТВ", шанувальники спорту почали вітати один одного з перемогою. Відзначилися навіть відомий футболіст Дмитро Тарасов і депутат Держдуми від ЛДПР, голова комітету з фізкультури, спорту, туризму і у справах молоді Михайло Дегтярьов. Яке ж було їхнє розчарування, коли вони дізналися, що дивилися матч 9-річної давності, в той час як збірна зразка 2020 року програла. До слова, Перший канал нагородження росіян срібними медалями вирішив не показувати.

OBOZREVATEL зібрав найбільш цікаві коментарі російських користувачів соцмереж.

спасибі матчтв за те що я дивилася не той матч # РоссіяКанада - лінчоус (@linalinchous) January 5, 2020

Вітаю нашу збірну. 5-3, Як завжди на висоте👍

Канадці повинні знати своє місце ..

# РоссіяКанада pic.twitter.com/A64rnaIPD7 - VM (@ VM19538774) January 5, 2020

Люди, включайте ПЕРШИЙ КАНАЛ

А результати матчу, який йде по МатчТв можете погуглити # РоссіяКанада - Tini Stoessel Rusia (@NastiaTinista) January 5, 2020

Хокейний вечір:

включили не ту трансу (здрастуй, 2011) НЕ РОЗУМІЮ ЯК НЕ ЗАПИТУЙТЕ

переключили

зрозуміли: наші починають програвати там, куди ставимо ми

втратили 4814 нервових клітин

зате запам'ятовується гра

PS поважайте спортсменів після програшів

це не складно # россіяканада - Gulnara✨ (@bagulnam) January 5, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії програла у фіналі чемпіонату світу з хокею U-20 Канаді з рахунком 3:4.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!