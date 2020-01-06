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6 січня • оновлено в 11:46
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Пропаганда в дії! Російський канал показав "міфічну" перемогу збірної Росії замість фіаско

1.2т
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У Росії стався казус, пов'язаний з трансляцією фінального матчу молодіжного чемпіонату світу з хокею Росія – Канада (3:4).

Спочатку трансляція фіналу планувалася на каналі "Матч ТВ", проте в останній момент прямий ефір поєдинку перенесли на Перший канал. А на "Матч ТВ" замість цього вирішили пустити в ефір перемогу збірної Росії над Канадою в "золотому" фінальному поєдинку того ж турніру, тільки зразка 2011 року – і поставили цим рішенням у глухий кут багатьох уболівальників.

Збірна Росії програла у фіналі молодіжного чемпіонату світу Канаді

Збірна Росії програла у фіналі молодіжного чемпіонату світу Канаді

В результаті велика частина російських глядачів пережила божевільну гаму емоцій. Подивившись трансляцію на "Матч ТВ", шанувальники спорту почали вітати один одного з перемогою. Відзначилися навіть відомий футболіст Дмитро Тарасов і депутат Держдуми від ЛДПР, голова комітету з фізкультури, спорту, туризму і у справах молоді Михайло Дегтярьов. Яке ж було їхнє розчарування, коли вони дізналися, що дивилися матч 9-річної давності, в той час як збірна зразка 2020 року програла. До слова, Перший канал нагородження росіян срібними медалями вирішив не показувати.

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Росія - Канада: відеоогляд фіналу чемпіонату світу з хокею U-20

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Пропаганда в дії! Російський канал показав "міфічну" перемогу збірної Росії замість фіаско
Пропаганда в дії! Російський канал показав "міфічну" перемогу збірної Росії замість фіаско

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії програла у фіналі чемпіонату світу з хокею U-20 Канаді з рахунком 3:4.

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Автор
Денис Карпов
Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Тег
збірна Росії з хокею
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