"Пристрелить росіянин": американський хокеїст знову висміяв РФ

Американський хокеїст Райан Уітні прокоментував свої слова про КХЛ і російських жінок, які викликали великий резонанс.

Він негативно висловлювався про час, проведений в Континентальній хокейній лізі (КХЛ), а також порівняв росіянок з "чорнобильськими виродками". Тепер американець заявив, що в Росії він більше не повернеться, тому що його слова були неправильно передано.

Новини Хокеїст з українським корінням забив унікальний гол у НХЛ

Райан Уітні globallookpress.com

"Я лише розповідав про свій досвід гри в Росії, про те, що мене там здивувало і повеселило. Я, наприклад, критикував і Едмонтон, але це відмінне місце для гри в хокей. Звик жити в інших умовах, тому так і висловився різко. Можливо, дарма, але я так вважаю. Сподіваюся, що мене за це не пристрелить російський шпигун. Адже у мене є маленький син", - сказав Уітні в подкасті Spittin Chiclets, пише "Спорт-Экспресс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 37-річний американський хокеїст Тім Степлтон, який грав за російські клуби "Ак Барс", "Нафтохімік", "Металург", "Спартак", також не розумів багатьох речей, які відбувалися з ним в РФ.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!