Помер знаменитий призер Олімпіади з хокею

Знаменитий канадський хокеїст Грег Джонсон помер у віці 48 років.

Причина смерті срібного призера Олімпійських ігор 1994 року поки невідома, повідомляє Pittsburgh Tribune Live.

Джонсон за свою кар'єру виступав за клуби Національної хокейної ліги (НХЛ) "Детройт Ред Вінгс", "Піттсбург Пінгвінс" і "Нешвілл Предаторс". Він грав на позиції центрального нападника. Джонсон провів 822 матчі в НХЛ. Хокеїст також завоював золоту медаль молодіжного чемпіонату світу 1991 року.

У 2006 році Джонсон завершив професійну кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Лікарі виявили у спортсмена порок серця.

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