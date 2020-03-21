Дворазовий чемпіон світу з хокею у складі збірної Чехословаччини Володимир Забродський помер на 98-му році життя, повідомляє прес-служба Чеської федерації хокею.

Володимир Забродський

"Легенда, останній з команди, яка виграла перший чемпіонат світу з хокею для Чехословаччини, пішов з життя. Він був однією з найбільш видатних особистостей в історії хокею", - йдеться в заяві президента Чеської федерації хокею Томаша Крала.

У складі збірної Чехословаччини Забродський став чемпіоном світу 1947 і 1949 років. Також він завоював "срібло" Олімпійських ігор 1948 року і бронзу ЧС-1955. У 1997 році Забродський був введений в Зал слави Міжнародної федерації хокею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні знаменитий півзахисник англійських футбольних клубів "Кардіфф Сіті" і "Астон Вілли" Пітер Уіттінгем помер в 35 років.

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