Перспективний російський хокеїст влаштував п'яний дебош у готелі

Перспективний російський хокеїст Ярослав Косів потрапив у гучний скандал. Спортсмен влаштував дебош в одному з готелів Казані, за що його виставили з його нинішнього клубу – "Нафтохіміка".

Інцидент стався перед матчем з "АК Барсом" 30 грудня. Хокеїст у стані алкогольного сп'яніння відзначився хуліганською витівкою. Адміністрація готелю викликала правоохоронців, які оштрафували спортсмена на 500 рублів. Прес-служба МВС підтвердила факт адміністративного порушення, повідомляє Спорт-Експрес.

Ярослав Косів АК Барс

"Нафтохімік" одразу припинив співпрацю з Косовим без виплати компенсації, проте на офіційних ресурсах про це не повідомив.

Хокеїст перейшов у клуб із Нижнєкамська в грудні минулого року з московського "Спартака".

Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажирський літак, який прямував із Сочі до Москви, зробив екстрену посадку в Воронежі через відомого російського хокеїста Олега Саприкіна. Чоловік вів себе неадекватно і побив стюардесу.

Пізніше в мережі з'явилося відео обурливої поведінки спортсмена на борту авіалайнера.

Сам хокеїст прокоментував скандальний епізод зі своєю участю, проте своєї провини не визнав.

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