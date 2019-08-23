Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Хокей

Офіційно: зірка збірної Росії попався на кокаїні

1.3т Читати матеріал російською

Напарник Олександра Овечкіна по атаці збірної Росії з хокею Євген Кузнєцов дискваліфікований на 4 роки за допінг. У росіянина під час чемпіонату світу-2019 виявили в пробі кокаїн.

Євген Кузнєцов

Євген Кузнєцов

sportbox.ru

Спортсмен відмовився від розтину проби "В", що означає автоматично визнання провини, повідомляє kp.ru.

Відлік дискваліфікації хокеїста вважається з 13 червня 2019 року.

Новини
Хокеїста збірної Росії зловили з наркотиками

Нагадаємо, кілька місяців тому Євген Кузнєцов, який виступає в НХЛ за "Вашингтон Кепіталз", опинився в епіцентрі скандалу. Так, в ЗМІ було опубліковано відео, на якому він перебував в номері готелю і розмовляв по телефону. У ролику можна помітити, що перед ним розсипаний білий порошок, а за спиною спортсмена, на ліжку лежить спляча дівчина.

В НХЛ провели розслідування з цього відео. У травні справу було закрито.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хокеїст збірної Росії розбив головний пропагандистський міф Кремля про спорт.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
допінговий скандал
Місце
Росія
Тег
збірна Росії з хокею
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...