Офіційно: зірка збірної Росії попався на кокаїні

Напарник Олександра Овечкіна по атаці збірної Росії з хокею Євген Кузнєцов дискваліфікований на 4 роки за допінг. У росіянина під час чемпіонату світу-2019 виявили в пробі кокаїн.
Євген Кузнєцов
sportbox.ru
Спортсмен відмовився від розтину проби "В", що означає автоматично визнання провини, повідомляє kp.ru.
Відлік дискваліфікації хокеїста вважається з 13 червня 2019 року.
Нагадаємо, кілька місяців тому Євген Кузнєцов, який виступає в НХЛ за "Вашингтон Кепіталз", опинився в епіцентрі скандалу. Так, в ЗМІ було опубліковано відео, на якому він перебував в номері готелю і розмовляв по телефону. У ролику можна помітити, що перед ним розсипаний білий порошок, а за спиною спортсмена, на ліжку лежить спляча дівчина.
Evgeny Kuznetsov caught sniffing cocaine on video #Washington #washingtoncapitals #NHL pic.twitter.com/KCtetXzsox- HockeyTroll.ca (@Hockeytroll_ca) 27. maj 2019
В НХЛ провели розслідування з цього відео. У травні справу було закрито.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хокеїст збірної Росії розбив головний пропагандистський міф Кремля про спорт.
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