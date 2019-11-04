"Не має сенсу..." Американський хокеїст розповів про життя в РФ

37-річний американський хокеїст Тім Степлтон, який грав за російські клуби "Ак Барс", "Нафтохімік", "Металург", "Спартак", у відвертому інтерв'ю розповів про етап своєї кар'єри в РФ.

Тім Степлтон РІА Новини

"У Росії ти кажеш собі "What a f**k!" ("Що за фігня!" – Ред.) кожні два дні. Все, що не має сенсу, там є звичним. Коли я грав у "Нафтохіміку", у нас змінилося п'ять тренерів за сезон. Здається, до листопада. Я якийсь момент ми не розуміли, це, мать вашу, тренер або фізіотерапевт", - говорить Степлтон в інтерв'ю подкасту Spittin Chiclets.

Про роботу з одним з тренерів у американця збереглися незабутні враження.

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"Якось ми програли 10 ігор поспіль. Прийшли за зарплатою, а нам кажуть – не платимо вам, поки не переможете. І ось ми перемогли, і нам привели Крикунова. Який він долбанутий! Радянський вишкіл. На другий день він змусив нас бігати 10 кілометрів. Вночі. Коли на вулиці йшов сильний сніг. Я не жартую. Ми добігали до його машини з включеними фарами, дивилися на цього ср**ого Крикунова і бігли другу половину дистанції в іншу сторону. І він взагалі не говорив англійською. Ми могли 20 хвилин робити одну вправу, а він просто говорив нам: "Вперед, тренуватися". А потім балакав з іншими людьми. Стара школа", - говорить американський хокеїст.

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