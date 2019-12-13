Не для вразливих: канадському хокеїсту розірвали ногу ковзаном

У матчі хокейної ліги Онтаріо (OHL) нападник "Лондон Найтс" ковзаном розпоров ногу голкіперу "Ніагара Айс Догс", намагаючись повернути володіння шайбою своїй команді.

Як повідомляє footballua.tv, зіткнення було вкрай серйозним, оскільки медичний персонал ще досить довгий час не міг зупинити стрімкий потік крові.

Матч був перерваний через надзвичайно серйозну травму голкіпера Mash Viral

Головним суддею було ухвалене рішення перервати поєдинок двох команд на самому початку другого періоду через складність ушкодження голкіпера. Його доправили до лікарні, після чого він був прооперований. Стан хокеїста залишається стабільним.

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"Лондон" посідає третє місце у Західній конференції OHL, а "Ніагара" йде п'ятою у Східній.

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