На чемпіонаті світу з хокею відбулася історична подія

Збірна Великобританії здобула першу перемогу у вищому дивізіоні чемпіонату світу з хокею за останні 57 років.

На мундіалі-2019, який у ці дні проходить у Братиславі та Кошице, в понеділок, 20 травня, британці в овертаймі обіграли збірну Франції – 4:3. Більше того, підопічні Петера Рассела святкували успіх, поступаючись по ходу матчу в три шайби, чого ніколи не було в історії.

Team GB вперше з'явилася в еліті чемпіонату світу з 1994 року, коли програла шість матчів із шести. А востаннє у вищому дивізіоні світової першості британці перемагали 9 березня 1962 року. Тоді вони сенсаційно обіграли фінів – 7:5.

Франція – Великобританія

Відзначимо, що на нинішньому чемпіонаті до перемоги над Францією представники Великобританії програли шість матчів із загальним рахунком 5:38. Крім того, завдяки цьому успіху вони відправили "галльських півнів" у групу IB.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірній Росії завадили встановити рекорд чемпіонатів світу з хокею.

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