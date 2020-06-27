На чемпіона світу з Сімферополя в Росії відкрили справу за захоплення барбершопа

Уродженцю Сімферополя, російському чемпіону світу з хокею серед молодіжних команд 2011 року Андрію Сергєєву пред'явлено звинувачення в самоправності. Захиснику ХК "Динамо" Москва загрожує до п'яти років позбавлення волі, повідомляє "Бізнес Online".

Сергєєв заперечує звинувачення й наполягає на невинуватості.

"Пана Білоусова знаю багато років, він увійшов до мене в довіру, кілька років тому брав у борг на розвиток свого бізнесу – барбершопа – в сумі 300 тисяч рублів. Він обіцяв повернути гроші незабаром, але цього не сталося, на прохання повернути гроші годував обіцянками і уникав відповіді. Замість подяки за надану допомогу він відплатив мені справжнісінькою підлістю, і звернення в поліцію – це спроба пана Білоусова скомпрометувати мене", – заявив Сергєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіста англійської Прем'єр-ліги, ім'я якого не називається, звинувачують в участі в груповому зґвалтуванні на закритій вечірці,