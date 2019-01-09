Море горілки: російській зірці НХЛ зробили несподівану пропозицію

Російському нападнику клубу НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Артемію Панаріну зробили несподівану пропозицію щодо продовження контракту з командою.
Один із місцевих барів пообіцяв гравцеві довічний запас горілки в разі, якщо він вирішить залишитися в команді.
Артемій Панарін
Власники бару розмістили в місті рекламний щит з відповідним зверненням до форварда. Крім того, бар закликав уболівальників, які також хочуть зберегти Панаріна у лавах "Блю Джекетс", використовувати в соцмережах хештег #StayThirstyPanarin.
Have you heard ?! High Bank Distillery is offering @artemiypanarin High Bank for life if he stays with the Columbus Blue Jackets ! 🙌🏼🏒 We hope you'll help us in our crusade to do our part to keep Artemi Panarin in Columbus ! Tag @artemiypanarin and all your CBJ loving friends below !!! Be sure to use the hashtag: #StayThirstyPanarin
У 27-річного нападника закінчується 6-ти мільйонний контракт і в липні 2019 року росіянин може стати необмежено вільним агентом. У поточному регулярному чемпіонаті НХЛ Панарін провів 39 матчів і набрав 45 (13+32) очок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, секрет успіху збірної Німеччини на ЧЄ-1996 розкрив журналістам Маріо Баслер. Виявляється, тренер Берті Фогтс дозволяв футболістам розслаблятися. "Вечорами пили пиво, горілку з лимоном або джин-тонік. Звичайно, іноді ми набиралися, але не до такої міри, як англійці, котрі знищували пиво, немов воно було останнім у їхньому житті".
Читайте всі новини по темі "НХЛ" на сайті "OBOZREVATEL".