Море горілки: російській зірці НХЛ зробили несподівану пропозицію

Російському нападнику клубу НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Артемію Панаріну зробили несподівану пропозицію щодо продовження контракту з командою.

Один із місцевих барів пообіцяв гравцеві довічний запас горілки в разі, якщо він вирішить залишитися в команді.

Артемій Панарін

Власники бару розмістили в місті рекламний щит з відповідним зверненням до форварда. Крім того, бар закликав уболівальників, які також хочуть зберегти Панаріна у лавах "Блю Джекетс", використовувати в соцмережах хештег #StayThirstyPanarin.

У 27-річного нападника закінчується 6-ти мільйонний контракт і в липні 2019 року росіянин може стати необмежено вільним агентом. У поточному регулярному чемпіонаті НХЛ Панарін провів 39 матчів і набрав 45 (13+32) очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секрет успіху збірної Німеччини на ЧЄ-1996 розкрив журналістам Маріо Баслер. Виявляється, тренер Берті Фогтс дозволяв футболістам розслаблятися. "Вечорами пили пиво, горілку з лимоном або джин-тонік. Звичайно, іноді ми набиралися, але не до такої міри, як англійці, котрі знищували пиво, немов воно було останнім у їхньому житті".