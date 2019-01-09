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Море горілки: російській зірці НХЛ зробили несподівану пропозицію

1.4тЧитати матеріал російською

Російському нападнику клубу НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Артемію Панаріну зробили несподівану пропозицію щодо продовження контракту з командою.

Один із місцевих барів пообіцяв гравцеві довічний запас горілки в разі, якщо він вирішить залишитися в команді.

Артемій Панарін

Артемій Панарін

Власники бару розмістили в місті рекламний щит з відповідним зверненням до форварда. Крім того, бар закликав уболівальників, які також хочуть зберегти Панаріна у лавах "Блю Джекетс", використовувати в соцмережах хештег #StayThirstyPanarin.

Have you heard ?! High Bank Distillery is offering @artemiypanarin High Bank for life if he stays with the Columbus Blue Jackets ! 🙌🏼🏒 We hope you'll help us in our crusade to do our part to keep Artemi Panarin in Columbus ! Tag @artemiypanarin and all your CBJ loving friends below !!! Be sure to use the hashtag: #StayThirstyPanarin

Допіс, Поширення High Bank Distillery Co (@highbankdistillery)

У 27-річного нападника закінчується 6-ти мільйонний контракт і в липні 2019 року росіянин може стати необмежено вільним агентом. У поточному регулярному чемпіонаті НХЛ Панарін провів 39 матчів і набрав 45 (13+32) очок.

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Читайте всі новини по темі "НХЛ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НХЛ
Місце
СШАКолумбус
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