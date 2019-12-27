Ляп року: воротар збірної Казахстану "начудив" на чемпіонаті світу з хокею

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який стартував у чеських Остраві й Тржинеці, був забитий неймовірно курйозний автогол.

sport24.ru

У поєдинку збірних Швейцарії та Казахстану голкіпер казахстанської команди Владислав Нурек у другому періоді припустився безглуздої помилки. 19-річний воротар не потрапив ключкою по шайбі, яка пролетіла між його ніг. Нурек спробував зупинити шайбу ковзаном, але в підсумку тільки додав їй прискорення.

Tough own goal for Kazakhstan 🤦♂️🤦♂️ pic.twitter.com/q5X5m2D7Uo - TSN (@TSN_Sports) 26 Nollaig 2019

У підсумку збірна Казахстану програла Швейцарії з рахунком 3:5.

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В інших поєдинках першого ігрового дня Чехія переграла Росію – 4:3, Канада здобула вольову перемогу над США – 6:4, а Швеція в овертаймі здолала Фінляндію – 3:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України завоювала "бронзу" молодіжного чемпіонату світу з хокею-2019 в дивізіоні 1В, який відбувся в Києві.

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