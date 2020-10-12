"Кременчук" обіграв "Донбас" і скоротив рахунок в серії фіналу УХЛ

12 жовтня фінальна серія плей-оф чемпіонату УХЛ Паріматч переїхала в Дружківку, де відбувся третій матч битви за чемпіонський титул між "Донбасом" і "Кременчуком". Нагадаємо, що до цього матчу рахунок в серії між цими клубами становив 2:0 на користь донеччан.

Сценарій третього матчу серії істотно відрізнявся від двох попередніх в першу чергу результативністю. Якщо в матчах в Кременчуці вже в першій двадцятихвилинці команди встигали відзначитися, то зараз стартовий період був безголевим. Команди досить обережно провели перші 20 хвилин зустрічі, граючи до першої допущеної помилки.

Помилку команди не допустили і в другому періоді, знову закінчивши період з нулями на табло. І хоч, що "Донбас", що "Кременчук" мали кілька 100% шансів відзначитися у воротах супротивника, але реалізувати ці спроби так і не вийшло.

У третій двадцятихвилинці команди вели дуже в'язку боротьбу, боячись зайвий раз помилитися. З нулями на табло клуби грали аж до 58 хвилини матчу, а потім, в меншості, Всеволод Толстушко прошив Іллю Андрюхова і закинув першу шайбу в цьому поєдинку, яка і стала переможною для "городян".

Таким чином, "Кременчук" розмочив рахунок у фінальній серії плей-оф УХЛ Паріматч і продовжив серію ще на один поєдинок. Відзначимо, що наступний матч серії команди проведуть вже 14-го жовтня в Дружківці - початок матчу о 18:45, а пряма трансляція зустрічі буде доступна в ефірі телеканалу XSPORT.

"Донбас" - "Кременчук" 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Рахунок в серії 2:1

Шайби: Толстушко (Кисельов, Серанов, менш.), 58:04;

Донбас: Андрюхов (Дьяченко); Кутугін - Григор'єв, Кожевников - Журавльов, Кобелєв - Большаков, - Садовиков; Монс - Туркін (А) - Казаковцев, Мільохін - Буценко (А) - Захаров (К), Подзіньш - Бірюков - Костіков, Разумов - Карамнов - Карпенко.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко, Савицький - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Тютченко, Леонов - Пукс (А) - Созонов, Гриценко (А) - Волков - Чемерілов, Коробов - Дубінін - Денискін.