Кокаїновий скандал із зіркою збірної Росії: з'явилася реакція фігуранта справи

Російський хокеїст Євгеній Кузнєцов заявив, що приймає покарання у вигляді чотирирічної дискваліфікації за вживання кокаїну.

За словами гравцям "Вашингтон Кепіталз", він відчуває свою провину перед партнерами по збірній та клубу.

Євген Кузнєцов

"Я розчарував багатьох важливих для мене людей, включаючи сім'ю, партнерів по команді та друзів. З першого дня, коли я вийшов на лід у Вашингтоні, "Кепіталз" і наші вболівальники чудово ставилися до мене і моєї сім'ї. Я страшенно себе почуваю за те, що підвів вас. Розумію, що єдиний спосіб повернути вашу довіру – взяти відповідальність за цю ситуацію і свої дії", – цитує Кузнєцова прес-служба "Вашингтона".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Кузнєцов попався на відео, де в кадрі присутні наркотики, проте сам спортсмен спростував, що коли-небудь приймав заборонені речовини.

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