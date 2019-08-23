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Кокаїновий скандал із зіркою збірної Росії: з'явилася реакція фігуранта справи

1.9т Читати матеріал російською

Російський хокеїст Євгеній Кузнєцов заявив, що приймає покарання у вигляді чотирирічної дискваліфікації за вживання кокаїну.

За словами гравцям "Вашингтон Кепіталз", він відчуває свою провину перед партнерами по збірній та клубу.

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Євген Кузнєцов

Євген Кузнєцов

"Я розчарував багатьох важливих для мене людей, включаючи сім'ю, партнерів по команді та друзів. З першого дня, коли я вийшов на лід у Вашингтоні, "Кепіталз" і наші вболівальники чудово ставилися до мене і моєї сім'ї. Я страшенно себе почуваю за те, що підвів вас. Розумію, що єдиний спосіб повернути вашу довіру – взяти відповідальність за цю ситуацію і свої дії", – цитує Кузнєцова прес-служба "Вашингтона".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Кузнєцов попався на відео, де в кадрі присутні наркотики, проте сам спортсмен спростував, що коли-небудь приймав заборонені речовини.

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Тема
допінговий скандал
Тег
збірна Росії з хокею
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