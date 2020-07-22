Київський "Сокіл" повернеться в УХЛ 2020/21 – ЗМІ

Київський "Сокіл" повернеться в дорослий чемпіонат України з хокею в сезоні 2020/21 і буде виступати під назвою МХК "Сокіл".

Як повідомляє видання XSPORT, команда планує подати заявку на участь в Українській хокейній лізі (УХЛ).

"Сокіл" є 12-кратним чемпіоном України і володарем Кубка країни в 2007 році. Востаннє команда брала участь у національній першості в сезоні 2013/14. Тоді київський клуб зайняв третє місце в регулярному чемпіонаті та вилетів у півфіналі плей-офф.

Після розпаду СРСР "Сокіл" деякий час виступав у чемпіонатах Білорусі та Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво УХЛ планує розширити кількість учасників ліги і веде переговори з представниками команд з Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, Миколаєва та Києва.