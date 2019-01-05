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Капітан збірної Росії відзначився скандальним вчинком на ЧС

1.7тЧитати матеріал російською

Капітан молодіжної збірної Росії з хокею Клим Костін не приховував свого розчарування після поразки від США в півфіналі чемпіонату світу. Хокеїст вилаявся на адресу вболівальників.

Під час церемонії нагородження капітан росіян жбурнув шолом на лід, за що був освистаний трибунами. Це не сподобалося роздратованому Костіну, який обматюкав уболівальників.

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Клим Костін

Клим Костін

Федерація хокею Росії

Пізніше хокеїст усвідомив, що вчинив неправильно. На своїй сторінці в Twitter капітан збірної Росії вибачився перед уболівальниками.

"Коли я покинув лід після нашої поразки від США, я переглянув відео того, що сталося і як я себе вів. Я б хотів вибачитися. Я нічим не відрізняюся від будь-якого американця або канадця. Я хотів виграв на жаль для моїх партнерів по команді, моєї сім'ї і моєї країни. Поразка була болючою і важкою і дуже поранила мене, тому я так низько себе повів", - написав росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодіжна збірна Росії з хокею поступилася своїм одноліткам зі США в півфіналі чемпіонату світу 1:2. Поразка за крок до фіналу дуже засмутила російських спортсменів.

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з хокею" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
КанадаВанкувер
Тег
збірна Росії з хокею
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