Капітан збірної Росії відзначився скандальним вчинком на ЧС

Капітан молодіжної збірної Росії з хокею Клим Костін не приховував свого розчарування після поразки від США в півфіналі чемпіонату світу. Хокеїст вилаявся на адресу вболівальників.

Під час церемонії нагородження капітан росіян жбурнув шолом на лід, за що був освистаний трибунами. Це не сподобалося роздратованому Костіну, який обматюкав уболівальників.

Klim Kostin then had something to say about what can be assumed to be the crowd booing him. # WJC2019 pic.twitter.com/nA8LhuUbBT