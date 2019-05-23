Канада фантастичним способом пробилася в 1/2 фіналу ЧС із хокею

Збірна Канади з хокею здобула неймовірну перемогу над Швейцарією (3:2) в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2019. Канадці змогли перевести гру в овертайм лише за 0.4 секунди до фінальної сирени.

За рахунку 1:2 найважливішу шайбу забив Деймон Сіверсон. Після перегляду відеоповтору судді однозначно зарахували взяття воріт.

There it is! One of the biggest goals of Damon Severson's career (or perhaps * the * biggest?).



The game tying goal with 0.4 seconds left on the clock for Canada.



pic.twitter.com/7HfhK5Gvfq - Amanda Stein (@amandacstein) 23 травня 2019 р

У додатковий час перемогу канадцям приніс Марк Стоун.

У півфіналі "кленові листки" битимуться з найсильнішим у парі Фінляндія – Швеція.

Канада – Швейцарія – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 18 Андрігетто (Фіала, Діас)

1:1 – 25 Стоун (Дюбуа, Фаббро)

1:2 – 39 Хішір (Нідеррайтер, Марчіні)

2:2 – 60 Сіверсон (Стоун)

3:2 – 66 Стоун (Теодор, Дюбуа)

Воротарі: Мюррей 22/24 – Дженоні 39/42.

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірна Росії вибила США з чемпіонату світу з хокею. Поєдинок завершився з рахунком 4:3.

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