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/Хокей

Канада фантастичним способом пробилася в 1/2 фіналу ЧС із хокею

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Збірна Канади з хокею здобула неймовірну перемогу над Швейцарією (3:2) в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2019. Канадці змогли перевести гру в овертайм лише за 0.4 секунди до фінальної сирени.

За рахунку 1:2 найважливішу шайбу забив Деймон Сіверсон. Після перегляду відеоповтору судді однозначно зарахували взяття воріт.

У додатковий час перемогу канадцям приніс Марк Стоун.

У півфіналі "кленові листки" битимуться з найсильнішим у парі Фінляндія – Швеція.

Канада – Швейцарія – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 18 Андрігетто (Фіала, Діас)

1:1 – 25 Стоун (Дюбуа, Фаббро)

1:2 – 39 Хішір (Нідеррайтер, Марчіні)

2:2 – 60 Сіверсон (Стоун)

3:2 – 66 Стоун (Теодор, Дюбуа)

Воротарі: Мюррей 22/24 – Дженоні 39/42.

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

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Чемпіонат світу з хокею-2019: де дивитися, результати, розклад, таблиці

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірна Росії вибила США з чемпіонату світу з хокею. Поєдинок завершився з рахунком 4:3.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
СловаччинаБратислава
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Коментарі на сайті не модеровані
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
уебищный обоз про Россию не слова прищучили ваших хозяев
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Уткин Антип
Уткин Антип
Кондратенко Сергей, внизу про мельдониевую есть ссылка
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Уткин Антип
Уткин Антип
Кондратенко Сергей, внимательно читай. В конце статьи есть ссылка на другую статью как раз о мельдониевой па раше.
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