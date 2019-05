Канада фантастичним способом пробилася в 1/2 фіналу ЧС із хокею

Збірна Канади з хокею здобула неймовірну перемогу над Швейцарією (3:2) в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2019. Канадці змогли перевести гру в овертайм лише за 0.4 секунди до фінальної сирени.

За рахунку 1:2 найважливішу шайбу забив Деймон Сіверсон. Після перегляду відеоповтору судді однозначно зарахували взяття воріт.

There it is! One of the biggest goals of Damon Severson's career (or perhaps * the * biggest?).



The game tying goal with 0.4 seconds left on the clock for Canada.



