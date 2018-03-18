Хокейного підлиза Путіна облили брудом в соцмережах

Знаменитий хокеїст збірної Росії Ілля Ковальчук, який кілька разiв відзначався раболепскімі висловлюваннями на адресу Володимира Путіна, нарвався на хвилю критики після своєї агітації прийти на вибори президента Росії. Фанати пригадали спортсмену то, що він живе в США і постійно принижується перед Путіним.

"Наше майбутнє від кожного залежить, і ми всі зобов'язані вибрати. Сидіти на дивані легко і нічого не робити. Треба піднятися, прийти на дільницю, проголосувати, висловити свою позицію - це дуже важливо", - заявив Ковальчук журналістам на одній з виборчих дільниць.

"Чиє майбутнє цей феєричний бовдур має на увазі, своє? Моє майбутнє лисий може тільки за*рати. Що він вже і зробив", - в серцях відповідають фанати в соцмережах.

Раніше російські вболівальники зацькували дворазового чемпіона світу за раболепське схиляння перед Путіним.