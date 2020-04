Хокейні арени через коронавiрус запропонували перетворити в морги

Представник Канадської асоціації лікарів швидкої допомоги Алан Драммонд вважає, що не варто чекати відновлення НХЛ в найближчі дні, так як арени скоро можуть використовувати, як морги.

"Всім начхати на це. Зараз у всього світу є тільки одна мета. Як і всі, я люблю спорт, але зараз і справді не до нього. Врешті-решт, спорт - це розвага, яку надають нам високооплачувані атлети, щоб задовольнити всіх нас. Зараз ми боремося за наші життя, час зосередитися на єдиній головній меті - боротьбі з коронавірусом. Хокейні арени краще перетворити в морги або госпіталі", - наводить журналіст Рік Уестхед слова Драммонда.

"Nobody gives a shit right now ... Better to turn hockey rinks into makeshift hospitals or morgues."



- Dr. Alan Drummond of the Canadian Association of Emergency Room Physicians on when the NHL & other leagues should resume play. pic.twitter.com/TVH3wjUTdt