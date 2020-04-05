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5 квітня • оновлено в 22:16
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Хокейні арени через коронавiрус запропонували перетворити в морги

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Представник Канадської асоціації лікарів швидкої допомоги Алан Драммонд вважає, що не варто чекати відновлення НХЛ в найближчі дні, так як арени скоро можуть використовувати, як морги.

"Всім начхати на це. Зараз у всього світу є тільки одна мета. Як і всі, я люблю спорт, але зараз і справді не до нього. Врешті-решт, спорт - це розвага, яку надають нам високооплачувані атлети, щоб задовольнити всіх нас. Зараз ми боремося за наші життя, час зосередитися на єдиній головній меті - боротьбі з коронавірусом. Хокейні арени краще перетворити в морги або госпіталі", - наводить журналіст Рік Уестхед слова Драммонда.

Раніше російська чотириразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Анастасія Єрмакова, яка проживає зараз в Італії, заявила, що насправді в країні не все так погано.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
НХЛ Коронавірус
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