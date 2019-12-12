Хокейна збірна України не дограла матч за неймовірної причини

Збірна України з хокею не змогла дограти матч проти збірної Білорусі на міжнародному турнірі Euro Ice Hockey Challenge через те, що у неї не залишилося здорових воротарів.

Як повідомляє footballua.tv, Олег Петров і Богдан Д'яченко отримали травми по ходу поєдинку, а інших голкіперів у нашої команди не залишилося. Головний суддя був змушений зупинити гру в третьому періоді за рахунку 1:4 на користь збірної Білорусі. У підсумку, Кирило Кучер і Микита Гордюшин були викликані до національної команди в екстреному порядку, а сьогоднішній матч проти Південної Кореї був перенесений на 13 грудня.

Збірна України з хокею СПОРТ bigmir) net

Учасниками Euro Ice Hockey Challenge є шість збірних, розділених на дві групи. В одній з них грають Україна, Білорусь та Південна Корея, а в іншій – Японія, Франція та Угорщина. Переможці груп зіграють у фіналі, другі місця – за бронзові медалі, а найслабші команди – за п'яту позицію.

Новини Овечкін відправив до лікарні суддю з НХЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна хокейна федерація (IIHF) не покарає Росію, незважаючи на рішення WADA.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!