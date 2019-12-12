Головна Новини
12 грудня • оновлено в 18:49
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Хокей

Хокейна збірна України не дограла матч за неймовірної причини

2.2т
Читати матеріал російською

Збірна України з хокею не змогла дограти матч проти збірної Білорусі на міжнародному турнірі Euro Ice Hockey Challenge через те, що у неї не залишилося здорових воротарів.

Як повідомляє footballua.tv, Олег Петров і Богдан Д'яченко отримали травми по ходу поєдинку, а інших голкіперів у нашої команди не залишилося. Головний суддя був змушений зупинити гру в третьому періоді за рахунку 1:4 на користь збірної Білорусі. У підсумку, Кирило Кучер і Микита Гордюшин були викликані до національної команди в екстреному порядку, а сьогоднішній матч проти Південної Кореї був перенесений на 13 грудня.

Збірна України з хокею

Збірна України з хокею

СПОРТ bigmir) net

Учасниками Euro Ice Hockey Challenge є шість збірних, розділених на дві групи. В одній з них грають Україна, Білорусь та Південна Корея, а в іншій – Японія, Франція та Угорщина. Переможці груп зіграють у фіналі, другі місця – за бронзові медалі, а найслабші команди – за п'яту позицію.

Новини
Овечкін відправив до лікарні суддю з НХЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна хокейна федерація (IIHF) не покарає Росію, незважаючи на рішення WADA.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Тег
Збірна України з хокею
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
6
15
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
В хоккей играют мужчины, вы не туда полезли
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Клюшки из ёлочек были?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сборная Украины по хоккею? Что это? Хотя, я ещё помню те времена, когда она выступала на чемпионатах мира. Деградировали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги