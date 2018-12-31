Хокеїст розлютився і ключкою ''відрубав'' партнеру руку - опубліковано відео

У матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) стався дикий епізод. Хокеїст вдарив ключкою по руці свого одноклубника.

У кінцівці поєдинку "Коламбуса" проти " Нью-Джерсі " (1: 4) нападник "жакетів" Бун Дженнер повертаючись з невдалої зміни, з усією злості шібанув ключкою по бортику.

Удар прийняла рука його одноклубника, Тайлера Мотта. Залишок гри 22-річний хокеїст провів на лавці, тримаючись за зап'ястя.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в матчі молодіжного чемпіонату світу трапився дивний епізод – абсолютно рідкісний і унікальний для хокею. Збірну Росії покарали двічі за один епізод.