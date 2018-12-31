МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Хокей

Хокеїст розлютився і ключкою ''відрубав'' партнеру руку - опубліковано відео

3.9тЧитати матеріал російською

У матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) стався дикий епізод. Хокеїст вдарив ключкою по руці свого одноклубника.

У кінцівці поєдинку "Коламбуса" проти " Нью-Джерсі " (1: 4) нападник "жакетів" Бун Дженнер повертаючись з невдалої зміни, з усією злості шібанув ключкою по бортику.

Удар прийняла рука його одноклубника, Тайлера Мотта. Залишок гри 22-річний хокеїст провів на лавці, тримаючись за зап'ястя.

Новини
Воротар на польового: російські хокеїсти влаштували побоїще під час матчу — епічне відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в матчі молодіжного чемпіонату світу трапився дивний епізод – абсолютно рідкісний і унікальний для хокею. Збірну Росії покарали двічі за один епізод.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
4
Смішно
6
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги