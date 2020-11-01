ХК 'Кременчук' обіграв ХК 'Дніпро' на виїзді в УХЛ Паріматч

1 листопада, в Херсоні відбувся центральний матч 3-го туру УХЛ Паріматч, в якому місцевий "Дніпро" приймав на своєму майданчику чемпіона України "Кременчук".

Перший п'ять хвилин старту поєдинку проходили в рівній боротьбі без воріт. Далі, до екватора періоду, херсонці перехопили ініціативу, але не змогли реалізувати два 100% моменти. Першим міг відзначитися Гасніков - форвард "щук" виходив на ударну позицію, і здавалося, що після його кидка шайба залетить точно у верхній кут, але на її шляху став Новицький. А пізніше, після кидка Макарова, шайба перед воротарем "городян" потрапила в підставлену Афанасьєвим ключку і перелетівши через плече Новицького майже залетіла у ворота. Але знову кіпер "Кременчука" не дозволив каучукові снаряду залетіти в ворота

Останні дві хвилини першого періоду пройшли під акомпанемент атак обох команд і силових прийомів, але на першу перерву команди пішли з нулями на табло.

Стартові п'ять хвилин другої двадцятихвилинки пройшли під повною перевагою "Кременчука" - гості повністю притиснули господарів до їхніх воріт, і лише майстерність Хомутова позбавила змоги їм забити гол. Надалі, до середини другого періоду, на майданчику точилася рівна і в'язка боротьба - на 31 хвилині форвард "городян" Коробов зумів вивести гостей вперед - 1:0. В даному моменті, закинути шайбу йому допоміг коник Макарова, від якого гумовий снаряд відскочив у ворота Хомутова, після прострілу форварда "Кременчука".

Через дві хвилини гості могли подвоїти рахунок, але Гриценко не зміг реалізувати вихід один на один і збільшити різницю в рахунку між командами. А ось херсонці змогли реалізувати свої моменти і відігратися в подвійному більшості - відзначився захисник "щук" Дорофєєв.

Третій відрізок продовжився з атак "Кременчука", але закинути "городяни" змогли тільки на 55 хвилині, граючи в форматі 4 на 4. Тоді Денискін через чужих воріт віддав пас на Дубініна і той з гострого кута забив гол - 2:1 і гості знову повели в рахунку.

"Дніпро" мав можливість відігратися, але точність кидка підвела херсонців. Те, що не вийшло у "щук", вийшло у "городян". За 27 секунд до кінця основного часу матчу, господарі випустили шостого польового гравця, але помилилися в нападі, чим скористався захисник "Кременчука" Толстушко, який зі своєї зони закинув шайбу в порожні ворота.

Матч завершився з рахунком 3: 1 на користь гостей. Першу "битву за Дніпро" в новому сезоні здобули хокеїсти з Кременчука.

"Дніпро" - "Кременчук" 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайби: 0:1 - Коробов (Варава), 30:45; 1:1 - Дорофєєв (Макаров), 35:50; 1:2 - Дубінін (Денискін), 54:49; 1:3 - Толстушко (Новицький), 59:33.

Дніпро: Хомутов (Петров); Дорофєєв - Декало, Макаров (К) - Ратушний, Афанасьєв (А) - Матусевич, Кругляков - Мельник; Брага - Крисанов - Швецов, Целогородцев (А) - Гасніков - Вишняков, Тимченко - Воробйов - Каракулько, Зайцев - Чернишенко - Ганута.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хрішпенц - Александров, Грицьких - Толстушко, Яковлєв - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Созонов, Тютченко - Волков (А) - Савицький, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискін.