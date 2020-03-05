ХК "Донбас" співчуває: померла мати Бориса Колесникова

5 березня 2020 роки сім'я президента хокейного клубу "Донбас" Бориса Колеснікова понесла важку втрату – перестало битися серце матері Бориса Вікторовича Нелі Львівни.

OBOZREVATEL, менеджмент ХК "Донбас", тренерський штаб і гравці основної, а також дитячих команд висловлюють найщиріші співчуття родині Бориса Колесникова.

Пам'ять про Нелю Львівну назавжди залишиться в серцях рідних і близьких.

Сумуємо разом з вами.

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