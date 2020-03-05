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5 березня • оновлено в 19:23
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/ Хокей

ХК "Донбас" співчуває: померла мати Бориса Колесникова

1.6т
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5 березня 2020 роки сім'я президента хокейного клубу "Донбас" Бориса Колеснікова понесла важку втрату – перестало битися серце матері Бориса Вікторовича Нелі Львівни.

OBOZREVATEL, менеджмент ХК "Донбас", тренерський штаб і гравці основної, а також дитячих команд висловлюють найщиріші співчуття родині Бориса Колесникова.

Пам'ять про Нелю Львівну назавжди залишиться в серцях рідних і близьких.

Сумуємо разом з вами.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Борис Колесніков
Тег
ХК Донбас
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