Голкіпер забив неймовірним ударом від своїх воріт у матчі НХЛ – опубліковано відео

Воротар "Нешвілла" Пекка Рінне забив неймовірний гол ударом через усе поле в матчі НХЛ проти "Чикаго", який закінчився перемогою його команди з рахунком 5:2.

Як повідомляє YahooSports, у самому кінці третього періоду Рінне отримав шайбу біля своїх володінь і запустив її у бік порожніх воріт суперників, які вирішили поміняти свого голкіпера на польового гравця, щоб створити чисельну перевагу в атаці.

"Чикаго" проти "Нешвілла"

GOALIE GOAL pic.twitter.com/STSzMhd1lW — Yahoo Sports NHL (@YahooSportsNHL) January 10, 2020

Фінн став лише сьомим хокеїстом у цьому амплуа в історії НХЛ, якому вдалося забити у порожні ворота у змаганні. Тільки у канадця Мартіна Бродера на рахунку більше однієї шайби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський хокеїст "Оттави" Колін Вайт шокував коментаторів матчу НХЛ проти "Тампа-Бей", забивши головою.

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