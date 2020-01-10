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10 січня • оновлено в 12:08
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Голкіпер забив неймовірним ударом від своїх воріт у матчі НХЛ – опубліковано відео

1.7т
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Воротар "Нешвілла" Пекка Рінне забив неймовірний гол ударом через усе поле в матчі НХЛ проти "Чикаго", який закінчився перемогою його команди з рахунком 5:2.

Як повідомляє YahooSports, у самому кінці третього періоду Рінне отримав шайбу біля своїх володінь і запустив її у бік порожніх воріт суперників, які вирішили поміняти свого голкіпера на польового гравця, щоб створити чисельну перевагу в атаці.

"Чикаго" проти "Нешвілла"

"Чикаго" проти "Нешвілла"

Фінн став лише сьомим хокеїстом у цьому амплуа в історії НХЛ, якому вдалося забити у порожні ворота у змаганні. Тільки у канадця Мартіна Бродера на рахунку більше однієї шайби.

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Тема
НХЛ
Місце
США
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