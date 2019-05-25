"Гi*ном не пахне": хокеїст збірної Росії оцінив провал команди на ЧС

Захисник збірної Росії Микита Задоров оцінив поразку в півфіналі чемпіонату світу від Фінляндії хокейною приказкою.

"Михайло Сергачев сказав, що ми пропустили дурний гол, а фінам пощастило. Чи згоден я з цим? У хокеї є приказка: "Гол гівном не пахне". Гол є гол. Як Фінляндія грала, так і забила", - цитує гравця СЕ.

На думку хокеїста команда розчарована результатом.

"Звичайно, результат сьогодні не той, на який ми сподівалися, але всі хлопці билися до останнього. Гра склалася для нас невдало. Завтра вийдемо на лід з іншим настроєм, будемо битися за "бронзу", - підсумував росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1/2 фіналу в Братиславі між Росією і Фінляндією завершилася з рахунком 0:1.

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