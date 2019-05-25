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/Хокей

"Гi*ном не пахне": хокеїст збірної Росії оцінив провал команди на ЧС

"Гi*ном не пахне": хокеїст збірної Росії оцінив провал команди на ЧС
Спортсмен не зміг підібрати інших слів
8.1тЧитати матеріал російською

Захисник збірної Росії Микита Задоров оцінив поразку в півфіналі чемпіонату світу від Фінляндії хокейною приказкою.

"Михайло Сергачев сказав, що ми пропустили дурний гол, а фінам пощастило. Чи згоден я з цим? У хокеї є приказка: "Гол гівном не пахне". Гол є гол. Як Фінляндія грала, так і забила", - цитує гравця СЕ.

На думку хокеїста команда розчарована результатом.

"Звичайно, результат сьогодні не той, на який ми сподівалися, але всі хлопці билися до останнього. Гра склалася для нас невдало. Завтра вийдемо на лід з іншим настроєм, будемо битися за "бронзу", - підсумував росіянин.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1/2 фіналу в Братиславі між Росією і Фінляндією завершилася з рахунком 0:1.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Тег
збірна Росії з хокею
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
В усьому винен тренер - не випустив на лід найкращого форварда - вову, який закидає по 8 шайб за гру.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Стадо расейских дегенератов блеет и верещит в комментариях! Эти подонки, как и их сборная жидко обосрались! Негодяи - вы настолько ничтожества, что вас даже с вашей позорной сборной сравнивать противно! Так может только негодяй поступать - обосраться и потом своим же дерьмом мазать все вокруг! Сам воняет - и других вымажу! Тьху, скоты! В, тупые ублюдки, все время ноете про дешевое вЯличие расеи и особенно в хоккее! Мы НИКОГДА хоккей не культивировали! Вообще никогда! Ни в составе СССР - тогда был только киевский Сокол - одна команды в Украине!!! Ни сегодня. Нам хоккей не интересен вообще. Так что вы, ублюдки тупые, нас спрашиваете про сборную Украины? Это не мы бездарно обделались! Это вы по уши в дерьме, твари!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Махал Махалыч, Тебя первым русский в очко отпорол?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Хто про шо - Кацап про говно! Это их скрепный материал, суть самого внутреннего мира этих тварей!
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