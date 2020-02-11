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11 лютого • оновлено в 17:33
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"Є горілка?" Екстренер Овечкіна розповів про дивну поведінку росіянина під час матчу

3.4т
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Колишній наставник "Вашингтона" Грег Сміт розповів історію про те, як у першому своєму сезоні в НХЛ росіянин Олександр Овечкін попросив у нього горілку просто під час матчу.

"У дебютному сезоні, під час одного з матчів Овечкін повернувся до мене на лавці запасних і запитав: "У вас є горілка?" Я йому: "Що?". Овечкін відповів: "Ну, горілка", – і показав, як ніби п'є. Середина матчу, я подумав: "Він що, здурів?"" – цитує слова Сміта агентство Спорт-Експрес.

Олександр Овечкін

Олександр Овечкін

NHL.com

Як виявилося, міцний алкогольний напій був потрібен хокеїсту для дезінфекції.

"Я дав йому перекис, але попросив не пити його. Коли Овечкін скористався перекисом, попросив у мене "plaster" (англійською мовою означає "штукатурка" – Ред.). Ніяк не міг зрозуміти, що за штукатурку він у мене просить. Потім Олександр поліз у мою сумку, і дістав звідти пластир, додавши: "Бачиш, plaster"", – розповів Сміт.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі проти "Нью-Джерсі Девілс" Овечкіну розбили обличчя ключкою.

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Тема
НХЛ
Особа
Олександр Овечкін
Місце
США Вашингтон
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
падлы лучше бы про рекорды Великой Восьмерки писали, а не всякую ху.ету!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш, он через 4-5 сезонов рекорд Грецки побьет а вы разжигатели только желтизной и можете заниматься, скоты!
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asfdsafa nikolaev
asfdsafa nikolaev
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