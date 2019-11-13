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14 листопада • оновлено в 00:23
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"Це в'язниця": канадський хокеїст не витримав і втік з Росії

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Канадський ексхокеїст магнітогорського "Металурга" Джеймі Макленнан порівняв своє життя під час роботи в Росії з перебуванням у в'язниці.

Макленнан і пейзаж Магнітогорська

Макленнан і пейзаж Магнітогорська

Макленнан отримав пропозицію від російської команди влітку 2007 року. Він заявив, що не зміг відмовитися через "неймовірні гроші": велика зарплата, чотири тисячі доларів за перемогу, бонуси за сухі матчі, все це готівкою, плюс безкоштовні перельоти бізнес-класом.

"Але мені треба було жити в Росії... Це можна порівняти з перебуванням у в'язниці протягом шести місяців. Я протримався шість тижнів..." – заявив хокеїст у підкасті 6 Degrees with Mike McKenna.

Макленнан розповів, що його одноклубники курили прямо в автобусі, який віз їх з аеропорту, а їх водієві погрожував пістолетом чоловік з іншого автомобіля.

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"Справжнє пекло": канадський хокеїст розповів про жахи життя в Росії

Раніше про своє життя в Росії розповів американський хокеїст Райан Уітні, який виступав за "Сочі" в 2014-2015 роках. Він заявив, що в Росії жінки або шикарні, як тенісистка Анна Курнікова, або "повні замазури" і "чорнобильські виродки з трьома очима".

Пізніше канадський екснападник омського хокейного клубу "Авангард" Максим Тальбо вкрай негативно згадав про свій етап кар'єри в Росії, назвавши Магнітогорськ "найбільш ср*ним місцем" у світі.

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Автор
Максим Богданофф Максим Богданофф
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Пердячии Хохол
Пердячии Хохол
ВНАокраину нехай едет.Там раиские кущи!)
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