"Донбас" переможно відкрив фінальну серію УХЛ

ХК "Донбас" розпочав фінальну серію Української хокейної ліги проти ХК "Кременчук" із домашньої перемоги з рахунком 3:0.

Перший період зустрічі пройшов під диктовку господарів льоду, які за п'ять хвилин до сирени змогли повести в рахунку - це Андрій Денискин завершив сольний прохід влучним кидком по воротах Віталія Власенка.

У другому періоді характер гри не змінився - "Донбас" володів ініціативою, активно атакував і пресингував гостей. І знову шайбу вдалося закинути за п'ять хвилин до завершення періоду. На цей раз Вадим Мазур покарав "Кременчук" за помилку в захисті.

У хокеїстів "Кременчука" тільки в заключному періоді вийшло активізуватися і створювати небезпечні моменти біля воріт Богдана Дяченка. Однак воротар донецької команди діяв впевнено і записав на свій рахунок гру "насухо". Сам же "Донбас" в середині періоду закинув третю шайбу - Андрій Денискин у більшості оформив дубль.

Таким чином, перша зустріч в дуелі до чотирьох перемог завершилася з рахунком 3:0 на користь "Донбасу". Наступна зустріч пройде 20 березня також на домашньому для "Донбасу" льоду у Дружківці і почнеться о 18:45.

Як повідомляв "Обозреватель", російські хокеїсти прямо під час матчу побили суддю.