"Донбас" наблизився до чемпіонства в УХЛ

Сьогодні, 16 жовтня, в Кременчуці відбувся п'ятий поєдинок фіналу плей-оф УХЛ Паріматч між "Кременчуком" та "Донбасом". До цієї зустрічі рахунок в серії до чотирьох перемог між клубами був рівним - 2:2.

У п'ятому матчі серії, на відміну від ігор в Дружківці, команди були більш мотивовані і активні в своїх діях. Хокеїсти раз по раз обмінювалися небезпечними випадами, але надійна гра воротарів не дозволяла відкрити рахунок закинутим шайбам.

Але все ж першими в цьому поєдинку закинули господарі майданчика - Дмитро Созонов прошив Іллю Андрюхова, оформивши своїй команді перевагу. На перерву команди пішли з рахунком 1:0 на користь "городян".

Відіграватися донеччани почали тільки під кінець другої двадцятихвилинки і з точністю повторили сценарій перших двох матчів в Кременчуці. Спочатку Микита Буценко після відмінного пасу від Іллі Коренчука добив шайбу в порожній кут воріт і зрівняв рахунок, а потім Андрій Сигарьов відмінним маневром вивів донеччан уперед.

Варто було тільки вийти вперед донеччанам, як вони ще більше активізувалися після двох "сухих" матчів. І вже через 4 хвилини в третьому періоді Микита Буценко зробив дубль і збільшив перевагу "Донбасу" до двох шайб. Уже під кінець основного часу матчу "Кременчук" замінив голкіпера на шостого польового гравця і зміг відіграти одну шайбу зусиллями Андрія Денискына, але на більше у кременчужан не вистачило сил і матч закінчився перемогою "Донбасу" з рахунком 3:2.

Таким чином, "Донбас" повів у фінальній серії плей-офф, серія знову переїжджає в Дружковку, де 18-го жовтня о 18:30 відбудеться шостий матч. Пряма трансляція матчу буде доступна в ефірі телеканалу XSPORT.

"Кременчук" - "Донбас" 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Рахунок в серії 2:3

Шайби: 1:0 Созонов (Леонов, Хрішпенц), 13:22; 1:1 Буценко (Мільохін, Коренчук), 36:24; 1:2 Сигарьов (Бірюков, Монс), 38:05; 1:3 Буценко (Коренчук), 44:08; 2:3 Денискін (Грицких), 59:04.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко, Савицький - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Тютченко, Леонов - Пукс (А) - Созонов, Гриценко (А) - Волков - Чемерілов, Коробов - Дубінін - Денискін.

Донбас: Андрюхов (Дьяченко); Кутугін - Григор'єв, Кожевников - Кобелєв, Пангелов-Юлдашев - Журавльов; Монс - Туркін (А) - Казаковцев, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Мільохін - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Костіков.