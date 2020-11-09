"Донбас" і "Краматорськ" здобули перемоги в УХЛ Паріматч. Відео

У неділю, 8 листопада, "Донбас" на виїзді обіграв "Дніпро" в центральному матчі УХЛ Паріматч і виграв п'ятий матч на старті сезону.

Команди активно розпочали поєдинок, не поступаючись своїм суперникам на жодній ділянці майданчика. Гості відкрили рахунок на восьмій хвилині зустрічі зусиллями Віктора Захарова, але вже через 16 секунд Євген Гасніков його зрівняв. Незважаючи на це, результативні удари Микити Буценка та Іллі Коренчука дозволили гостям піти на першу перерву з комфортною перевагою у дві шайби – 1:3.

Все ті ж Буценко та Коренчук відзначилися ще по разу в другому періоді, на що команда з Херсона змогла відповісти лише голом Зайцева – 2:5 перед заключною двадцятихвилинкою.

У вирішальному відрізку матчу обидва колективи створили безліч небезпечних моментів біля воріт Хомутова і Трифонова, проте пробити голкіперів хокеїстам не вдалося.

"Донбас" є лідером УХЛ Паріматч з 10 очками після 5 турів, а в активі "Дніпра" дві перемоги після 5 ігор.

"Дніпро" – "Донбас" 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Шайби: 0:1 Захаров (Мілєхін), 7:47; 1:1 Гасніков (Вишняков), 8:04; 1:2 Буценко (Захаров), 12:11; 1:3 Коренчук (Буценко), 19:10; 1:4 Коренчук (Мілєхін, Буценко), 22:21; 2:4 Зайцев (Вишняков, Дорофєєв), 28:50; 2:5 Буценко (Коренчук, Мілєхін), 31:21;

"Дніпро": Хомутов (Петров); Дорофєєв – Декало, Макаров (К) – Ратушний, Афанасьєв (А) – Матусевич, Кругляков – Ганута; Швецов – Крисанов – Зайцев, Вишняков – Гасніков – Каракулько, Воробйов – Чернишенко – Тимченко, Мельник – Брага – Целогородцев (А).

"Донбас": Трифонов (Д'яченко); Пангелов-Юлдашев – Журавльов, Кожевников – Кобелєв, Кутугін – Колесніковс; Монс – Туркін (А) – Захаров (К), Шишлянніков – Бірюков – Сигарьов, Мілєхін – Буценко – Коренчук (А), Пересунько – Карамнов – Разумов.

У другому матчі ігрового дня між собою зустрічалися дебютанти чемпіонату України з хокею – "Маріуполь" приймав на своєму полі "Краматорськ".

Обидві команди мали проблеми зі складом перед початком поєдинку. У господарів були відсутні Володимир Чердак, Вадим Агеєв, Олексій Мельников, Владислав Луговий, Євген Кобяков і Данило Костарєв, а гості не могли розраховувати на Дениса Василенкова, Юрія Качана і Дениса Короваєва.

Рахунок у матчі був відкритий на дев'ятій хвилині першого періоду завдяки добиванню Микити Олійника після кидка Микити Коваленка. Під завісу двадцятихвилинки "Краматорську" вдалося відігратися після шайби Івана Ципнятова.

У другому відрізку гри був забитий лише один гол, який, як потім виявилося, став вирішальним у цьому протистоянні. Артем Сурсов на 32-й хвилині зловив на протиході Тимура Мамедова і приніс гостям першу перемогу в сезоні.

У кінцівці третього періоду "Маріуполь" мав шанс зрівняти рахунок після вилучення в складі суперників, але підопічним Олександра Сеуканда так і не вдалося скористатися чисельною перевагою.

"Маріуполь" - "Краматорськ" 1:2 (1:1; 0:1; 0:0)

Шайби: 1:0 Олійник (Коваленко, Гуров), 08:00. 1:1 Ципнятов (Сурсов), 16:57. 1:2 Сурсов (Ципнятов, Подзіньш), 31:43.

"Маріуполь": Мамедов (Дуве); Гуров – Філімонов, Петрухно – Цикало, Панов – Сірченко; Мостовий – Коваленко – Олійник, Ухін – Ромащенко – Бондаренко, Дворник – Мазур – Дурдиєв.

"Краматорськ": Шевчук (Замерец); Пахмурін – Полухін, Воронін – Гринкевич, Зуєв – Панков; Гринь (А) – Столяренко – Жвачкін (А), Ципнятов – Сурсов – Подзіньш, Кривошапкин – Карпенко – Халін, Геворкян.

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