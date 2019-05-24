Чемпіонат світу з хокею 2019: хто грає в 1/2 фіналу

На чемпіонаті світу з хокею, який цими днями проходить у Братиславі та Кошице, визначилися учасники півфінальних матчів.

Напередодні команди подарували вболівальникам незабутнє видовище. Особливо варто виділити поєдинок Канади і Швейцарії, в якому "кленові листки" неймовірним чином за 0,4 секунди до кінця третього періоду закинули рятівну шайбу, перевівши гру в овертайм. У додатковій п'ятихвилинці фавориту вдалося здобути перемогу.

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Крім того, видовищним вийшло і північне дербі Швеції та Фінляндії, яке завершилося поразкою вже екс-чемпіонів світу — 4:5.

До вашої уваги результати чвертьфіналів і пари півфіналістів.

ЧС-2019. 1/4 фіналу

17:15. Канада – Швейцарія – 3:2ОТ / ЗВІТ

17:15. Росія – США – 4:3 / ЗВІТ

21:15. Фінляндія – Швеція – 5:4

21:15. Чехія – Німеччина – 5:1

1/2 фіналу

25 травня. 16:15. Росія – Фінляндія

25 травня. 20:15. Канада – Чехія

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з хокею відбулася історична подія.

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