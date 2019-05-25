"Боягузлива тактика": збірну Росії зацькували за ганьбу на ЧС з хокею

Російські вболівальники не змогли пробачити своїй національній команді, що на 75% складається з гравців НХЛ, виліт в півфіналі чемпіонату світу з хокею.

У соцмережах фанати впевнені, що програш фінськiй збірнiй, у якій 18 гравців-дебютантів ЧС, є повною ганьбою.

"Прикро! Але нам немає в чому дорікнути команду", - написав у Twitter відомий російський спортивний журналіст Дмитро Смирнов, викликавши шквал обурень в коментарях.

Росія - Фінляндія - 0: 1

Прикро! Але нам немає в чому дорікнути команду pic.twitter.com/wv0qEgBti3 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 25 травня 2019 р

"Як ні в чому?! Варені весь матч були, відбір і гра на випередження нікакущая! Так за фінал не грають, мажори е*учі", - лаються росіяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL. зустріч 1/2 фіналу чемпіонату світу з хокею Росія - Фінляндія завершилася з рахунком 0:1.

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