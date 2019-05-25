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/Хокей

"Боягузлива тактика": збірну Росії зацькували за ганьбу на ЧС з хокею

"Боягузлива тактика": збірну Росії зацькували за ганьбу на ЧС з хокею
Уболівальники не пробачили своїй команді такого результату
10.2тЧитати матеріал російською

Російські вболівальники не змогли пробачити своїй національній команді, що на 75% складається з гравців НХЛ, виліт в півфіналі чемпіонату світу з хокею.

У соцмережах фанати впевнені, що програш фінськiй збірнiй, у якій 18 гравців-дебютантів ЧС, є повною ганьбою.

"Прикро! Але нам немає в чому дорікнути команду", - написав у Twitter відомий російський спортивний журналіст Дмитро Смирнов, викликавши шквал обурень в коментарях.

"Як ні в чому?! Варені весь матч були, відбір і гра на випередження нікакущая! Так за фінал не грають, мажори е*учі", - лаються росіяни.

"Боягузлива тактика": збірну Росії зацькували за ганьбу на ЧС з хокею
"Боягузлива тактика": збірну Росії зацькували за ганьбу на ЧС з хокею
"Боягузлива тактика": збірну Росії зацькували за ганьбу на ЧС з хокею
"Боягузлива тактика": збірну Росії зацькували за ганьбу на ЧС з хокею
"Боягузлива тактика": збірну Росії зацькували за ганьбу на ЧС з хокею
"Боягузлива тактика": збірну Росії зацькували за ганьбу на ЧС з хокею
"Боягузлива тактика": збірну Росії зацькували за ганьбу на ЧС з хокею
"Боягузлива тактика": збірну Росії зацькували за ганьбу на ЧС з хокею
Новини
Де дивитися онлайн хокей Канада – Чехія: розклад трансляцій 1/2 фіналу чемпіонату світу

Як повідомляв OBOZREVATEL. зустріч 1/2 фіналу чемпіонату світу з хокею Росія - Фінляндія завершилася з рахунком 0:1.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Тег
збірна Росії з хокею
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А сборная Украины выиграла что-нибудь в хоккее? Или она достойно не может это сделать? Дебилы с обоза, напомните...
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Красная телега!, телега и есть.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Medvedkov Yuri, а где ссаная волокуша ? Она то хоть в чемпионате участие принимала?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Стадо расейских дегенератов блеет и верещит в комментариях! Эти подонки, как и их сборная жидко обосрались! Негодяи - вы настолько ничтожества, что вас даже с вашей позорной сборной сравнивать противно! Так может только негодяй поступать - обосраться и потом своим же дерьмом мазать все вокруг! Сам воняет - и других вымажу! Тьху, скоты! Вы, тупые ублюдки, все время ноете про дешевое вЯличие расеи и особенно в хоккее! Мы НИКОГДА хоккей не культивировали! Вообще никогда! Ни в составе СССР - тогда был только киевский Сокол - одна команда в Украине!!! Ни сегодня. Нам хоккей не интересен вообще. Так что вы, ублюдки тупые, нас спрашиваете про сборную Украины? Это не мы бездарно обделались! Это вы по уши в дерьме, твари!
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Махал Махалыч, свиномордая рузькеговорящая хохловыблядь, засунь свою блевоту себе обратно в вонючее ебало. Ты укроскотообразная падаль задавись своим жидким говном из пасти нам на тебя тьфу и растереть. Кусок подхрюкивающей тупоуеблой хохлятины.
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