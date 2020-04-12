Хокеїст молодіжної збірної Росії і захисник клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Колорадо Евеланш" Микита Задоров відмовився повертатися в країну через низький рівень життя.

Микита Задоров

"Я б хотів жити в Росії, але у нас зламана система, немає стабільності. Моїй родині безпечніше перебувати в Америці. Моїм дітям безпечніше ходити в місцеві школу, університет, спортивні школи – немає корупції. Тут ти вкладеш гроші і твій бізнес підтримають, валюта не залежить від ціни на нафту. Стабільність – найголовніше. Мені шкода людей у Росії: бачу літніх тут і бачу, як вони виживають у нас. Все пізнається в порівнянні", – заявив Задоров під час прямої трансляції в Instagram-каналі iconsuit.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше московський спортивний коментатор Василь Уткін заявив, що в період пандемії Росія абсолютно марна як держава.

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