Головна Новини
12 квітня • оновлено в 12:48
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Хокей

"Безпечніше в Америці": хокеїст збірної Росії Микита Задоров відмовився жити в РФ

2.5т
Читати матеріал російською

Хокеїст молодіжної збірної Росії і захисник клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Колорадо Евеланш" Микита Задоров відмовився повертатися в країну через низький рівень життя.

Микита Задоров

Микита Задоров

"Я б хотів жити в Росії, але у нас зламана система, немає стабільності. Моїй родині безпечніше перебувати в Америці. Моїм дітям безпечніше ходити в місцеві школу, університет, спортивні школи – немає корупції. Тут ти вкладеш гроші і твій бізнес підтримають, валюта не залежить від ціни на нафту. Стабільність – найголовніше. Мені шкода людей у Росії: бачу літніх тут і бачу, як вони виживають у нас. Все пізнається в порівнянні", – заявив Задоров під час прямої трансляції в Instagram-каналі iconsuit.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше московський спортивний коментатор Василь Уткін заявив, що в період пандемії Росія абсолютно марна як держава.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
4
10
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Царствие ему небесное,пусть живет пока.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Мойщики польских унитазов как возбудились от слов толкателя шайбы. Только сами они что то не прут к пендосским хозяевам деньги в бизнес вкладывать, а месят бетон на стройках России подмастерьями у таджиков.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Мартынов Марик
Мартынов Марик
Молодец , сказал правду,а на расеи за правду сажают
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Спорт Хокей

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2777.

    Вилікувалися: 89. Померли: 83.

  • У світі захворіли 1,79 мільйона осіб, загинули – понад 108 тисячі.

  • Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад.

  • Світу загрожує нова епідемія коронавірусу після скасування карантину.

  • Інфекціоніст Володимир Курпіта порахував, що в Україні захворіють мільйон громадян.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Chaos
VS
Orgless
Победа Orgless
1.60 Сделать ставку
Team Spirit
VS
forZe
Победа forZe на первой карте с форой в -2,5 раунда
1.80 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.50 Сделать ставку
FURIA
VS
Evil Genuises
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку
Endpoint
VS
North
Победа North c форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Heretics
VS
NaVi Junior
Победа Heretics с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
pro100
VS
Nemiga
Победа Nemiga
2,00 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
SKADE
VS
Sprout
Победа SKADE с форой в +2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
BIG
VS
Virtus.pro
Победа BIG с форой в -1,5 карты
2,47 Сделать ставку