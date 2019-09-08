Хабіб задушив суперника: спортивні підсумки 7 вересня

Хабіб задушив Пор'є в чемпіонському бою UFC, а Україна здобула розгромну перемогу у відборі Євро-2020. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи 7 вересня.
Крім того, збірна України зробила емоційний вчинок після матчу з Литвою і стадіон в Литві фантастично виконав гімн України перед матчем відбору Євро-2020.
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