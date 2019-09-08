Хабіб задушив суперника: спортивні підсумки 7 вересня

Хабіб задушив Пор'є в чемпіонському бою UFC, а Україна здобула розгромну перемогу у відборі Євро-2020. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи 7 вересня.

Крім того, збірна України зробила емоційний вчинок після матчу з Литвою і стадіон в Литві фантастично виконав гімн України перед матчем відбору Євро-2020.

Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Україна здобула розгромну перемогу у відборі Євро-2020

Жителі Донецька "відреклися" від Ахметова

Хабіб задушив Пор'є в чемпіонському бою UFC

Збірна України зробила емоційний вчинок після матчу з Литвою - відеофакт

Унікальна спортсменка знялася повністю оголеною

Стадіон в Литві фантастично виконав гімн України перед матчем відбору Євро-2020

Полонений моряк прилетів на обмін в футболці "Динамо" - відеофакт

"Путін - х**ло": вболівальники влаштували антиросійський перфоманс перед матчем Литва - Україна

"М'ясо з духовки": Джошуа назвав головну помилку в бою з Руїсом

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!