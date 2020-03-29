Губернієв "поховав" Росію: спортивні підсумки 28 березня

Відомий коментатор Дмитро Губернієв словами "нам скоро п ... ц" описав, що відбувається в Росії через коронавiрус. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 28 березня.

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Крім того, італійський тренер зробив тату з прапором і гербом України від любові до нашої країни, а Кріштіану Роналду купив Bugatti Centodieci за 10 млн євро. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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