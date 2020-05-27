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27 травня • оновлено в 10:08
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Грицай вказав Усику та Ломаченку на важливу деталь: спортивні підсумки 26 травня

2.4т
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Чемпіон України з бодібілдингу Любомир Шкодзінський покінчив життя самогубством, а борець Богдан Грицай вказав Олександру Усику та Василю Ломаченку на важливу деталь,

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 26 травня.

Крім того, 18-річна дочка президента "Динамо" Ігоря Суркіса Яна вразила своєю красою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
MMA Прем'єр-ліга України
Особи
Ігор Суркіс Василь Ломаченко Олександр Усик Богдан Грицай
Тег
ФК Динамо Київ
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