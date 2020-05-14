Грицай поставив ультиматум Усику та вказав на брехню боксера: спортивні підсумки 13 травня

Український борець Богдан Грицай виставив ультиматум Олександру Усику та наочно продемонстрував проколи в заявах боксера.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 13 травня.
Крім того, дружина колишнього капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина знялася роздягненою. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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