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14 травня • оновлено в 17:28
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Грицай поставив ультиматум Усику та вказав на брехню боксера: спортивні підсумки 13 травня

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Український борець Богдан Грицай виставив ультиматум Олександру Усику та наочно продемонстрував проколи в заявах боксера.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 13 травня.

Крім того, дружина колишнього капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина знялася роздягненою. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Данило Сілва Жан Беленюк Ірина Морозюк Олександр Усик Богдан Грицай
Тег
ФК Динамо Київ
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