Грицай поставив ультиматум Усику та вказав на брехню боксера: спортивні підсумки 13 травня

Український борець Богдан Грицай виставив ультиматум Олександру Усику та наочно продемонстрував проколи в заявах боксера.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 13 травня.

Крім того, дружина колишнього капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина знялася роздягненою. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Звернення до Путіна: український борець Грицай виставив ультиматум Усику

"Переживав і пишався": бразильський ексгравець "Динамо" Данило Сілва згадав війну в Україні

"Що за памперс на тобі?" Український борець Грицай вказав на проколи у зверненнях Усика

"Росіяни використовують ті самі слова": Грицай показав, як підло бреше Усик

Беленюк запропонував свою кандидатуру на бій Усика проти хейтерів

Ірина Морозюк показала себе роздягненою, поставивши риторичне запитання

"Крим – це Україна": український борець Грицай похвалив Усика

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!