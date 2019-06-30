Головний суперник Ломаченка переміг брутальним нокаутом: спортивні підсумки 29 червня

Головна загроза для Ломаченка переміг брутальним нокаутом і російський футболіст поскаржився на засилля української мови, згадавши Зеленського з Порошенком.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 29 червня.

Крім того, український боксер в кривавому бою виграв "золото" Європейських ігор, а гімн України на Європейських іграх справив фурор на стадіоні в Мінську. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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