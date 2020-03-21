Футбольну журналістку відсторонили від роботи через сексуальнiсть: підсумки спорту 20 березня

Пресаташе сербської команди усунули від роботи через сексуальну зовнішність, а відомий волейболіст зробив попередження українцям через коронавiрус.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні події п'ятниці, 20 березня.

Крім того, подруга футболіста "Динамо" Дубінчака знялася оголеною і тенісист Стаховський знову наїхав на Гвоздика. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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