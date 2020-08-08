Футболіста 'Шахтаря' зацькували через дівчину: спортивні підсумки 7 серпня

Футболісти УПЛ зацькували гравця "Шахтаря" через роман з ексдівчиною "нового Шевченка", а російська чемпіонка знялася повністю оголеною.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 7 серпня. Крім того, гендиректор "Шахтаря" заявив, що українцям потрібно заборонити безкоштовний футбол. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Футболісти зацькували гравця "Шахтаря" через роман з ексдівчиною "нового Шевченка"
Російська чемпіонка знялася повністю оголеною
Гендиректор "Шахтаря" заявив, що українцям потрібно заборонити безкоштовний футбол
Сенсаційний виліт "Ювентуса": результати Ліги чемпіонів 7 серпня
"Динамо" розгромило "Верес" у першому спарингу при Луческу: відеоогляд
Тренер "Базеля" прокоментував битву з "Шахтарем" в ЛЄ
Через українку: допінг-кат Росії Родченков пояснив, чому розповів про махінації
Воротар "Динамо" розповів, як його вилаяв арбітр на матчі Ліги Європи