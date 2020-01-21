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21 січня • оновлено в 14:40
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/ Формула 1

"Зовсім не схожий": лікар розкрив подробиці стану Шумахера

1.9т
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Італійський нейрохірург Нікола Аччарі вважає, що організм семиразового чемпіонату "Формули-1" Міхаеля Шумахера за шість років після черепно-мозкової травми серйозно деградував.

Його слова наводить британське видання Daily Mail.

Міхаель Шумахер

Міхаель Шумахер

AFP

"Ми повинні розуміти, що він зараз зовсім не схожий на того, хто виступав на автодромах. Він дуже змінився, його організм, м'язи, скелет серйозно деградували. Нічого спільного з тим, яким ми його пам'ятаємо, немає. Все через черепно-мозкову травму", – заявив Аччарі.

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У грудні 2013 року німецький гонщик серйозно постраждав при падінні під час катання на гірських лижах, він отримав черепно-мозкову травму з множинними пошкодженнями обох півкуль мозку і крововиливом.

На даний момент Шумахер продовжує відновлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2018 року стало відомо, що експілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера. У лютому 2019 го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він святкував ювілей.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Міхаель Шумахер
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