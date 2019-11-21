Вперше в світі! У Формулі-1 встановлено історичний рекорд

Механіки австрійської команди Red Bull встановили новий світовий рекорд по найкоротшій тривалості піт-стопа під час гонки чемпіонату світу з автоспорту в класі Формула-1.

Досягнення було оформлено під час Гран-прі Бразилії на трасі в Інтерлагосi. Команді знадобилося всього 1,89 секунди, щоб обслужити болід Макса Ферстаппена.

Red Bull на дві сотих поліпшив своє ж досягнення на Гран-прі Великобританії.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на історичний момент.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Гран-прі Бразилії пройшов в минулий вiкенд і ознаменувався неймовірною боротьбою на останніх колах, за що його в соцмережах встигли заслужено охрестити найдраматичнішим в сезоні.

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