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21 листопада • оновлено в 19:39
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Вперше в світі! У Формулі-1 встановлено історичний рекорд

Вперше в світі! У Формулі-1 встановлено історичний рекорд
Досягнення було оформлено в минулий вiкенд
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Механіки австрійської команди Red Bull встановили новий світовий рекорд по найкоротшій тривалості піт-стопа під час гонки чемпіонату світу з автоспорту в класі Формула-1.

Досягнення було оформлено під час Гран-прі Бразилії на трасі в Інтерлагосi. Команді знадобилося всього 1,89 секунди, щоб обслужити болід Макса Ферстаппена.

Red Bull на дві сотих поліпшив своє ж досягнення на Гран-прі Великобританії.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на історичний момент.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Гран-прі Бразилії пройшов в минулий вiкенд і ознаменувався неймовірною боротьбою на останніх колах, за що його в соцмережах встигли заслужено охрестити найдраматичнішим в сезоні.

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Автор
Максим Богданов
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