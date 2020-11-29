Відео дня: пілот Формули-1 зміг вибратися з палаючого боліда

Французький пілот Формули-1 Ромен Грожан потрапив в неймовірну вогняну аварію на Гран-прі Бахрейну.

На першому колі болід гонщика Haas влетів у відбійник і вибухнув, розірвавшись навпіл. Відео, як Грожан вибирається з охопленого полум'ям кокпіта, облетіло всі інформагентства і стало роликом дня.

Від смерті Ромена врятувало "гало" – своєрідний німб з вуглепластика, встановлений над головою гонщика.

Також велику роль зіграла ударостійка структура капсули безпеки: вона не розкололася від майже лобового удару, і зберегла ноги і тіло француза в цілості. Від найсильніших опіків врятували шолом і вогнетривкий костюм, які витримали контакт з відритим полум'ям необхідну кількість часу.

Нагадаємо, що гонку в Бахрейні виграв Люіс Хемілтон.