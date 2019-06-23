Відбувся 1000-й Гран-прі Формули-1

На трасі Поль Рікар у Франції відбувся восьмий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 сезону 2019. Переможцем 1000-го Гран-прі став пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.
Британський гонщик впевнено виграв старт і пролідирував всю гонку, прийшовши до фінішу першим. Друге місце у його партнера по команді - Валлтері Боттаса. Третім на подіум зійшов Шарль Леклер з Ferrari.
Себастьян Феттель на останньому колі заїхав в бокси змінити гуму. Це дозволило йому під картатий прапор показати найшвидше коло і заробити додаткове очко.
Гран-прі Франції
Гран-прі Франції
Гран-прі Франції
Гран-прі Франції
Гран-прі Франції
Гран-прі Франції
Гран-прі Франції
Гран-прі Франції
Гран-прі Франції
Гран-прі Франції
Результати гонки
|пілот
|команда
|час
|Піт
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes
|1
|2. В.Боттас
|Mercedes
|+18.056
|1
|3. Ш.Леклер
|Ferrari
|+18.985
|1
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+34.905
|1
|5. С.Феттель
|Ferrari
|+62.796
|2
|6. К.Сайнс
|McLaren
|+95.462
|1
|7. Д.Ріккардо
|Renault
|+1 коло
|1
|8. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 коло
|1
|9. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 коло
|1
|10. Л.Норріс
|McLaren
|+1 коло
|1
|11. П.Гаслі
|Red Bull
|+1 коло
|1
|12. C.Перес
|Racing Point
|+1 коло
|1
|13. Л.Стролл
|Racing Point
|+1 коло
|1
|14. Д.Квят
|Toro Rosso
|+1 коло
|1
|15. А.Елбон
|Toro Rosso
|+1 коло
|1
|16. А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|+1 коло
|2
|17. К.Магнуссен
|Haas
|+1 коло
|1
|18. Р.Кубіца
|Williams
|+2 коло
|1
|19. Д.Расселл
|Williams
|+2 коло
|2
Краще коло: Себастьян Феттель (Ferrari) 1: 32.740 (53 коло)
причини сходів
|пілот
|команда
|коло
|причина
|Р.Грожан
|Haas
|46
|мех.проблеми
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|Країна
|команда
|очки
|=
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|187
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|151
|=
|3. С.Феттель
|Scuderia Ferrari
|111
|=
|4. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|100
|=
|5. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|87
|=
|6. П.Гаслі
|Aston Martin Red Bull Racing
|36
|=
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|26
|=
|8. Д.Ріккардо
|Renault F1 Team
|22
|9. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|17
|10. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|14
|11. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|14
|=
|12. Л.Норріс
|McLaren F1 Team
|13
|13. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|13
|=
|14. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|10
|=
|15. А.Елбон
|Red Bull Toro Rosso Honda
|7
|=
|16. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|6
|=
|17. Р.Грожан
|Rich Energy Haas F1 Team
|2
Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів
|команда
|мотор
|очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|338
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|198
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|136
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|39
|=
|5. Renault F1 Team
|Renault
|36
|=
|6. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|19
|7. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|17
|8. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|17
|9. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|16
Як повідомляв OBOZREVATEL, сьомий етап в Канаді, який виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.
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