Відбувся 1000-й Гран-прі Формули-1

На трасі Поль Рікар у Франції відбувся восьмий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 сезону 2019. Переможцем 1000-го Гран-прі став пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Британський гонщик впевнено виграв старт і пролідирував всю гонку, прийшовши до фінішу першим. Друге місце у його партнера по команді - Валлтері Боттаса. Третім на подіум зійшов Шарль Леклер з Ferrari.

Себастьян Феттель на останньому колі заїхав в бокси змінити гуму. Це дозволило йому під картатий прапор показати найшвидше коло і заробити додаткове очко.

Гран-прі Франції

Гран-прі Франції

Гран-прі Франції

Гран-прі Франції

Гран-прі Франції

Гран-прі Франції

Гран-прі Франції

Гран-прі Франції

Гран-прі Франції

Гран-прі Франції

Результати гонки пілот команда час Піт 1. Л.Хемілтон Mercedes 1 2. В.Боттас Mercedes +18.056 1 3. Ш.Леклер Ferrari +18.985 1 4. М.Ферстаппен Red Bull +34.905 1 5. С.Феттель Ferrari +62.796 2 6. К.Сайнс McLaren +95.462 1 7. Д.Ріккардо Renault +1 коло 1 8. К.Райкконен Alfa Romeo +1 коло 1 9. Н.Хюлкенберг Renault +1 коло 1 10. Л.Норріс McLaren +1 коло 1 11. П.Гаслі Red Bull +1 коло 1 12. C.Перес Racing Point +1 коло 1 13. Л.Стролл Racing Point +1 коло 1 14. Д.Квят Toro Rosso +1 коло 1 15. А.Елбон Toro Rosso +1 коло 1 16. А.Джовінацці Alfa Romeo +1 коло 2 17. К.Магнуссен Haas +1 коло 1 18. Р.Кубіца Williams +2 коло 1 19. Д.Расселл Williams +2 коло 2 Краще коло: Себастьян Феттель (Ferrari) 1: 32.740 (53 коло) причини сходів пілот команда коло причина Р.Грожан Haas 46 мех.проблеми Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот Країна команда очки = 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 187 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 151 = 3. С.Феттель Scuderia Ferrari 111 = 4. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 100 = 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 87 = 6. П.Гаслі Aston Martin Red Bull Racing 36 = 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 26 = 8. Д.Ріккардо Renault F1 Team 22 9. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 17 10. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 14 11. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 14 = 12. Л.Норріс McLaren F1 Team 13 13. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 13 = 14. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 10 = 15. А.Елбон Red Bull Toro Rosso Honda 7 = 16. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 6 = 17. Р.Грожан Rich Energy Haas F1 Team 2 Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів команда мотор очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 338 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 198 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 136 = 4. McLaren F1 Team Renault 39 = 5. Renault F1 Team Renault 36 = 6. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 19 7. Alfa Romeo Racing Ferrari 17 8. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 17 9. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 16

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьомий етап в Канаді, який виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

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