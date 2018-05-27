У Монако пройшов самий пафосний Гран-прі Формули-1

У князівстві Монако завершився шостий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гонка, яка з 1950 року і до цього дня проводиться на міських вулицях Монте-Карло, стала вже легендарною.
Ця битва вважається найскладнішим, пафосним і яскравим Гран-прі сезону, куди з'їжджаються всі світові зірки кіно, музики і бізнесу.
Змагання пройшло без особливої інтриги і обгонів. Лідер Red Bull Даніель Ріккардо, який напередодні виграв кваліфікацію, впевнено лідирував весь час і не дав жодного шансу Себастьяну Феттелю, який переслідував австралійця на своєму Ferrari.
Третім фінішував гонщик Mercedes Льюїс Хемілтон.
Варто відзначити катастрофічне невезіння російського гонщика Williams Сергія Сироткіна. Спочатку команда не встигла надіти йому колеса, за що отримала відразу штраф - 10 секунд пенальті на піт-стопі. Відбуваючи покарання росіянин перевищив швидкість на піт-лейн і отримав другий штраф.
результати гонки
|пілот
|команда
|час
|Піт
|1. Д.Ріккардо
|Red Bull
|1
|2. С.Феттель
|Ferrari
|+7.336
|1
|3. Л.Хемілтон
|Mercedes
|+17.013
|1
|4. К.Райкконен
|Ferrari
|+18.127
|1
|5. В.Боттас
|Mercedes
|+18.822
|1
|6. Е.Окон
|Force India
|+23.667
|1
|7. П.Гаслі
|Toro Rosso
|+24.331
|1
|8. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+24.839
|1
|9. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+25.317
|1
|10. К.Сайнс
|Renault
|+69.013
|1
|11. М.Еріксон
|Sauber
|+69.864
|1
|12. C.Перес
|Force India
|+70.461
|1
|13. К.Магнуссен
|Haas
|+74.823
|1
|14. С.Вандорн
|McLaren
|+1 коло
|2
|15. Р.Грожан
|Haas
|+1 коло
|2
|16. С.Сіроткін
|Williams
|+1 коло
|3
|17. Л.Стролл
|Williams
|+2 кола
|2
Краще коло: Макс Ферстаппен (Red Bull) 1: 14.260 (60 коло).
причини сходів
|пілот
|команда
|коло
|Причина
|Ф.Алонсо
|McLaren
|52
|коробка передач
|Б.Хартлі
|Toro Rosso
|73
|аварія
|Ш.Леклер
|Sauber
|73
|аварія
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|Країна
|команда
|окуляри
|=
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|110
|=
|2. С. Феттель
|Scuderia Ferrari
|96
|3. Д.Ріккардо
|Aston Martin Red Bull Racing
|72
|4. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|68
|5. К.Райкконен
|Scuderia Ferrari
|60
|=
|6. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|35
|=
|7. Ф.Алонсо
|McLaren F1 Team
|32
|=
|8. Н.Хюлкенберг
|Renault Sport Formula 1 Team
|26
|9. К.Сайнс
|Renault Sport Formula 1 Team
|20
|10. К.Магнуссен
|Haas F1 Team
|19
|11. П.Гаслі
|Red Bull Toro Rosso Honda
|18
|12. C.Перес
|Sahara Force India F1 Team
|17
|13. Е.Окон
|Sahara Force India F1 Team
|9
|14. Ш.Леклер
|Alfa Romeo Sauber F1 Team
|9
|15. С.Вандорн
|McLaren F1 Team
|8
|16. Л.Стролл
|Williams Martini Racing
|4
|17. М.Еріксон
|Alfa Romeo Sauber F1 Team
|2
|=
|18. Б.Хартлі
|Red Bull Toro Rosso Honda
|1
Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів
|команда
|мотор
|окуляри
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|178
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|156
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Renault
|107
|=
|4. Renault Sport Formula 1 Team
|Renault
|46
|=
|5. McLaren F1 Team
|Renault
|40
|6. Sahara Force India F1 Team
|Mercedes
|26
|7. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|19
|8. Haas F1 Team
|Ferrari
|19
|=
|9. Alfa Romeo Sauber F1 Team
|Ferrari
|11
|=
|10. Williams Martini Racing
|Mercedes
|4
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Нагадаємо, що 5-й етап в Іспанії ознаменувалася кошмарної аварією.