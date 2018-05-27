У Монако пройшов самий пафосний Гран-прі Формули-1

У князівстві Монако завершився шостий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гонка, яка з 1950 року і до цього дня проводиться на міських вулицях Монте-Карло, стала вже легендарною.

Ця битва вважається найскладнішим, пафосним і яскравим Гран-прі сезону, куди з'їжджаються всі світові зірки кіно, музики і бізнесу.

Змагання пройшло без особливої ​​інтриги і обгонів. Лідер Red Bull Даніель Ріккардо, який напередодні виграв кваліфікацію, впевнено лідирував весь час і не дав жодного шансу Себастьяну Феттелю, який переслідував австралійця на своєму Ferrari.

Третім фінішував гонщик Mercedes Льюїс Хемілтон.

Варто відзначити катастрофічне невезіння російського гонщика Williams Сергія Сироткіна. Спочатку команда не встигла надіти йому колеса, за що отримала відразу штраф - 10 секунд пенальті на піт-стопі. Відбуваючи покарання росіянин перевищив швидкість на піт-лейн і отримав другий штраф.

результати гонки пілот команда час Піт 1. Д.Ріккардо Red Bull 1 2. С.Феттель Ferrari +7.336 1 3. Л.Хемілтон Mercedes +17.013 1 4. К.Райкконен Ferrari +18.127 1 5. В.Боттас Mercedes +18.822 1 6. Е.Окон Force India +23.667 1 7. П.Гаслі Toro Rosso +24.331 1 8. Н.Хюлкенберг Renault +24.839 1 9. М.Ферстаппен Red Bull +25.317 1 10. К.Сайнс Renault +69.013 1 11. М.Еріксон Sauber +69.864 1 12. C.Перес Force India +70.461 1 13. К.Магнуссен Haas +74.823 1 14. С.Вандорн McLaren +1 коло 2 15. Р.Грожан Haas +1 коло 2 16. С.Сіроткін Williams +1 коло 3 17. Л.Стролл Williams +2 кола 2 Краще коло: Макс Ферстаппен (Red Bull) 1: 14.260 (60 коло). причини сходів пілот команда коло Причина Ф.Алонсо McLaren 52 коробка передач Б.Хартлі Toro Rosso 73 аварія Ш.Леклер Sauber 73 аварія Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот Країна команда окуляри = 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 110 = 2. С. Феттель Scuderia Ferrari 96 3. Д.Ріккардо Aston Martin Red Bull Racing 72 4. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 68 5. К.Райкконен Scuderia Ferrari 60 = 6. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 35 = 7. Ф.Алонсо McLaren F1 Team 32 = 8. Н.Хюлкенберг Renault Sport Formula 1 Team 26 9. К.Сайнс Renault Sport Formula 1 Team 20 10. К.Магнуссен Haas F1 Team 19 11. П.Гаслі Red Bull Toro Rosso Honda 18 12. C.Перес Sahara Force India F1 Team 17 13. Е.Окон Sahara Force India F1 Team 9 14. Ш.Леклер Alfa Romeo Sauber F1 Team 9 15. С.Вандорн McLaren F1 Team 8 16. Л.Стролл Williams Martini Racing 4 17. М.Еріксон Alfa Romeo Sauber F1 Team 2 = 18. Б.Хартлі Red Bull Toro Rosso Honda 1 Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів команда мотор окуляри = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 178 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 156 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Renault 107 = 4. Renault Sport Formula 1 Team Renault 46 = 5. McLaren F1 Team Renault 40 6. Sahara Force India F1 Team Mercedes 26 7. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 19 8. Haas F1 Team Ferrari 19 = 9. Alfa Romeo Sauber F1 Team Ferrari 11 = 10. Williams Martini Racing Mercedes 4

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Нагадаємо, що 5-й етап в Іспанії ознаменувалася кошмарної аварією.