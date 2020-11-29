У Формулі-1 відбулася найскаженiша гонка сезону

У чемпіонаті світу з автогонкок у класі Формули-1 відбувся 15-й етап сезону-2020.

Гран-прі Бахрейну, який ознаменувався двома вогняними аваріями, завершився перемогою пілота Mercedes Льюїса Хемілтона.

Вже на першому колі гонка була зупинена після страшного вильоту гонщика Haas Ромена Грожана. Француз врізався у відбійник, а його машину з вибухом розірвало на дві частини.

Стюарди годину чинили огорожі, але після рестарту сталася відразу друга велика аварія, коли в 8-му повороті Данило Квят підчепив Ленса Строля і болід канадця перекинувся.

Третій інцидент трапився за кілька кіл до фінішу. У Переса, який їхав третім, виникли проблеми з силовою установкою, через що його Racing Point ефектно загорівся.

Під час машини безпеки Ландо Норріс ледь не збив маршала, який біг з вогнегасником через трасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, вигравши Гран-прі Туреччини, достроково став чемпіоном світу з автогонок у класі Формула-1.